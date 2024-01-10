Fenerbahçe'de Dusan Tadic ilk kez yedek kaldı! Fenerbahçe'de Konyaspor maçında ilk 11'de yer almayan Dusan Tadic, bu sezon ilk kez bir lig mücadelesinde yedek kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşısında Dusan Tadic'i ilk 11'de tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam, Sırp oyuncu yerine hücum hattının solunda Joshua King'e forma verdi.

Dusan Tadic, bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya kulübede başladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce oynanan 18 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

Bu sezon sadece 2 maçta sahaya ilk 11'de çıkmayan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynanan iç sahadaki Nordsjaelland ve deplasmandaki Spartak Trnava karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Öte yandan Tadic'in yerine forma giyen Joshua King ise bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Norveçli oyuncu, daha önce 8 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.