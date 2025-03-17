Dzeko gol orucunu yine bozamadı!
Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Edin Dzeko da gol orucunu bozamadı... Samsun karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, son 5 lig maçında fileleri havalandıramadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Özellikle ikinci yarıda birçok fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko da maçta kaçırdığı gollerle taraftarına adeta saç baş yoldurttu.
39 yaşındaki santrforun Süper Lig'deki gol hasreti 5 maça çıktı.
Son olarak Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçında sessiz kaldı.
26 MAÇTA 12 GOL ATTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 26 lig maçının tamamında forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.