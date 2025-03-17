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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dzeko Süper Lig'de gol orucunu yine bozamadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Dzeko gol orucunu yine bozamadı!

        Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Edin Dzeko da gol orucunu bozamadı... Samsun karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, son 5 lig maçında fileleri havalandıramadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:43
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

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        Özellikle ikinci yarıda birçok fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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        Fenerbahçe'de Edin Dzeko da maçta kaçırdığı gollerle taraftarına adeta saç baş yoldurttu.

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        39 yaşındaki santrforun Süper Lig'deki gol hasreti 5 maça çıktı.

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        Son olarak Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçında sessiz kaldı.

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        26 MAÇTA 12 GOL ATTI

        Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 26 lig maçının tamamında forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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