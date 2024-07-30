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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan En-Nesyri sözleri! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan En-Nesyri sözleri!

        Fenerbahçe'de Edin Dzeko, bir gol attığı 2-1'lik Lugano galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:18
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        Edin Dzeko'dan En-Nesyri sözleri!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano karşısında sahadan 2-1 galip ayrılan ve tur atlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko açıklamalarda bulundu:

        "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu."

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        "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var."

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