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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Edin Dzeko için İtalya sürprizi! - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko için İtalya sürprizi!

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko için İtalya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:21
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        Yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor...

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        Sarı-lacivertlilerde vedaya en yakın oyuncuların başında takım kaptanı Edin Dzeko geliyor.

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        39 yaşıdaki tecrübeli golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yönetimin de Bosna Hersekli santrfora yeni kontrat teklifinde bulunması beklenmiyor.

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        İki sezon önce bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Dzeko için İtalya'dan önemli bir iddia geldi.

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        Çizme basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli santrforun eski kulübü Roma, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için devreye girdi.

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        Roma'nın, deneyimli futbolcuyu yeni sezonda soyunma odasında liderlik rolünü üstlenmesi ve sahada da sınırlı da olsa katkı vermesi amacıyla transfer etmek istediği öne sürüldü.

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        Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 94 resmi maça çıkan Dzeko, 44 gol ve 14 asistlik performansıyla önemli bir katkı sağladı.

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        Ancak yeni sezonda kadronun yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, yol haritasını gençleşme üzerinden çizmiş durumda...

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        Edin Dzeko'nun geleceğine ilişkin son karar sezon sonunda verilecek olsa da Roma iddiası Bosna Hersekli yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğinin sinyallerini veriyor.

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