Edin Dzeko için İtalya sürprizi!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko için İtalya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor...
Sarı-lacivertlilerde vedaya en yakın oyuncuların başında takım kaptanı Edin Dzeko geliyor.
39 yaşıdaki tecrübeli golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yönetimin de Bosna Hersekli santrfora yeni kontrat teklifinde bulunması beklenmiyor.
İki sezon önce bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Dzeko için İtalya'dan önemli bir iddia geldi.
Çizme basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli santrforun eski kulübü Roma, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için devreye girdi.
Roma'nın, deneyimli futbolcuyu yeni sezonda soyunma odasında liderlik rolünü üstlenmesi ve sahada da sınırlı da olsa katkı vermesi amacıyla transfer etmek istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 94 resmi maça çıkan Dzeko, 44 gol ve 14 asistlik performansıyla önemli bir katkı sağladı.
Ancak yeni sezonda kadronun yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, yol haritasını gençleşme üzerinden çizmiş durumda...
Edin Dzeko'nun geleceğine ilişkin son karar sezon sonunda verilecek olsa da Roma iddiası Bosna Hersekli yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğinin sinyallerini veriyor.