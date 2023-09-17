Fenerbahçe'de Edin Dzeko ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Edin Dzeko, gollerine bu maçta da devam etti. Bosna Hersekli forvet, 45+1. dakikada takımının ilk golünü atarken, 56. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golünde de asiste imza attı.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 4 lig maçında 4. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 6’ya yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan kaptan, 90 dakika sahada kaldı.