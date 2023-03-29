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Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi maçta pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor maçında sakatlanan Ekvadorlu golcünün takımla çalışmalara başladığını açıkladı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başladı. 
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    VALENCIA SEVİNCİ

    Fenerbahçe'ye derbi öncesi yıldız ismi Enner Valencia'dan ise sevindirici haber geldi. 
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen Ekvadorlu golcü, beklenenden erken takıma katıldı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    Sarı-lacivertli kulüp, paylaştığı idman fotoğraflarında yer verdiği Valencia'nın takımla çalışmalara başladığını duyurdu. 
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalışmalara başladı!

    Ligde attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcunun maç gününe kadar tamamen hazır hale gelmesi ve Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.

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