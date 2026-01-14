Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan N'Golo Kante sorusuna cevap!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Ertan Torunoğulları, N'Golo Kante'yle ilgili gelen soruya cevap verdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmalarını yürüten yönetici Ertan Torunoğulları, N'Golo Kante'nin durumuyla ilgili konuştu.
Geçtiğimiz günlerde sportif direktör Devin Özek'le birliket Dubai'ye giden ve N'Golo Kante'yle görüşen Torunoğulları, Türkiye'ye dönmesiyle birlikte soluğu Beyoğlu Yeni Çarşı'yla oynanan maçta aldı.
"GELİYOR"
Kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" sorusuna yanıt veren Torunoğulları, "Geliyor" cevabını vererek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.