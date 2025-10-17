Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 9. Haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.