Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Serdar Aziz kamptan ayrıldı
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirerek kamptan ayrıldığını ve tecrübeli savunmacıya transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, defans oyuncusu Serdar Aziz'in, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli camia, eski milli oyuncunun takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır.
Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir.
Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Daha önce Bursaspor ve Galatasaray formalarını da giyen Serdar Aziz, 2018-19'da transfer olduğu Fenerbahçe'de 135 maça çıktı, 11 gol kaydetti.