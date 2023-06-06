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Fenerbahçe'de forvet hattına Umut Nayir atağı

Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, hücum hattını golcü futbolcu Umut Nayir ile güçlendirmek istiyor

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