Fenerbahçe'de herkes skorer!
Süper Lig'de yeni sezona 6'da 6 ile başlayan Fenerbahçe, özellikle hücumda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertlilerde şu ana kadar tam 18 farklı futbolcu skora katkıda bulundu.
Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor...
Yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, özellikle hücumda sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe bu sezon çıktığı 13 resmi karşılaşmada attığı 37 golle rakiplerine gözdağı verdi.
Maç başına 2,8 gol ortalama yakalayan Kanarya'da 18 farklı futbolcu, gol veya asist katkısında bulundu.
Djiku'nun erteleme maçında Rams Başakşehir karşısında fileleri havalandırmasıyla sarı-Lacivertlilerde kaleciler dışında skora katkı yapmayan sadece 5 oyuncu kaldı.
İsmail Kartal'ın ekibinde; Miha Zajc, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Luan Peres ve Samet Akaydin dışındaki tüm oyuncular gol veya asist sevinci yaşadı.