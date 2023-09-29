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        Fenerbahçe'de herkes skorer!

        Süper Lig'de yeni sezona 6'da 6 ile başlayan Fenerbahçe, özellikle hücumda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertlilerde şu ana kadar tam 18 farklı futbolcu skora katkıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:24
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        Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor...

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        Yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, özellikle hücumda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

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        Fenerbahçe bu sezon çıktığı 13 resmi karşılaşmada attığı 37 golle rakiplerine gözdağı verdi.

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        Maç başına 2,8 gol ortalama yakalayan Kanarya'da 18 farklı futbolcu, gol veya asist katkısında bulundu.

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        Djiku'nun erteleme maçında Rams Başakşehir karşısında fileleri havalandırmasıyla sarı-Lacivertlilerde kaleciler dışında skora katkı yapmayan sadece 5 oyuncu kaldı.

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        İsmail Kartal'ın ekibinde; Miha Zajc, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Luan Peres ve Samet Akaydin dışındaki tüm oyuncular gol veya asist sevinci yaşadı.

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        Fenerbahçe'de tabelayı en çok değiştiren oyuncu 7 gol ve 4 asistle Sebastian Szymanski oldu.

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        Polonyalı futbolcuyu 6 gol ve 4 asistle Edin Dzeko takip etti.

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