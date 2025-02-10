Fenerbahçe'de iki sakatlık daha: İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü!
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.
Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncuya da "uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."
İsmail Yüksek'in 3 Çağlar Söyüncü'nün ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.