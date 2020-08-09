Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de transfer şov devam edecek. Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini aynı gün açıklayan Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde yeni isimlere imzayı attıracak. Henüz görev tanımı resmen açıklanmamış olsa da bir sportif direktör gibi transfer çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç, yeni isimlerin kamp döneminde takıma katılması için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde önümüzdeki günlerde taraftarı heyecanlandıracak resmi açıklamalar gelecek.

SIRADA SİNAN VE ALPASLAN VAR

Özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istediği ve transferi için bizzat çaba sarf ettiği Sinan Gümüş'ün transferi resmen açıklanacak. Ardından Kanarya, bir diğer takviyesini stoper bölgesine yapacak. Göztepe forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu açıklayacak. İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdüren Kanarya, uygun bir bonservis bedeli ile bu transferi noktalamayı hedefliyor.

GENÇ İSİMLER DE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sadece A takım da için de devam etmiyor. Yeni bir yapılanmanın startını veren Kanarya, uzun bir süredir takip ettiği genç oyuncuların transferlerini de bu süreçte açıklayacak. Fenerbahçe, Buca forması giyen Barış Sungur'a dün imzayı attırırken Menemenspor'da top koşturan Murat Elkatmış için kısa süre içinde resmi açıklama gelecek.