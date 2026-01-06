İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa yolunda!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye Kasımpaşa'nın talip olduğu ve iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran göreve geldikten sonra Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin kulüpteki geleceği merak ediliyor.
2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım forması giymek isteyen ve bu nedenle düzenli oynayacağı bir takıma gitmeyi kafasına koyan tecrübeli futbolcuya Kasımpaşa talip oldu.
TRT Spor'un haberine göre; lacivert-beyazlıların, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
İrfan Can'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.