        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa yolunda! - Futbol Haberleri

        İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa yolunda!

        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye Kasımpaşa'nın talip olduğu ve iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 18:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:49
        İrfan Can, Kasımpaşa yolunda!
        Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran göreve geldikten sonra Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin kulüpteki geleceği merak ediliyor.

        2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım forması giymek isteyen ve bu nedenle düzenli oynayacağı bir takıma gitmeyi kafasına koyan tecrübeli futbolcuya Kasımpaşa talip oldu.

        TRT Spor'un haberine göre; lacivert-beyazlıların, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

        İrfan Can'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

