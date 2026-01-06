Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran göreve geldikten sonra Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin kulüpteki geleceği merak ediliyor.

2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım forması giymek isteyen ve bu nedenle düzenli oynayacağı bir takıma gitmeyi kafasına koyan tecrübeli futbolcuya Kasımpaşa talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre; lacivert-beyazlıların, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

İrfan Can'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.