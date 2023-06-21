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Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

Fenerbahçe'⁬de Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, göreve en yakın ismin İsmail Kartal olduğu öğrenildi.

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  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, adaylar arasında Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel isimleri ön plana çıkmıştı. 
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Sarı-lacivertli yönetimin, camiayı tanıyan ve aynı zamanda tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmek isterken, aranan özellikteki ismin İsmail Kartal olduğu ortaya çıktı. 
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Aykut Kocaman'ın, "Bu denklemin içinde yokum" açıklaması, Emre Belözoğlu'na ise Ali Koç tarafından sıcak bakılmaması nedeniyle bu isimlerin Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenmiyor. 
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Adaylardan Volkan Demirel ise düzenlediği basın toplantısında Hatayspor'da devam edeceğinin sinyalleri verdi.
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak İsmail Kartal ismi öne çıktı. 
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    İsmail Kartal, Volkan Demirel'e oranla teknik direktörlükte daha tecrübeli olması nedeniyle de sarı-lacivertli yönetimin bir numaralı adayı haline geldi. 
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde kararı kamuoyuyla paylaşması ve sarı-lacivertli kulüpte 3. İsmail Kartal döneminin resmen başlaması bekleniyor. 
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'de teknik adam olarak çalışan 62 yaşındaki hoca, iki döneminde de göze hoş gelen futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.
  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve yakın!

    Kartal'lı Fenerbahçe 2014-2015'te 2.17, 2021-2022 sezonunda ise 1.95 puan ortalaması tutturmuştu.

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