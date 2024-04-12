Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezonu kapattı!
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos karşısında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı. Dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Hollandalı savunma oyuncusu sezonu kapattı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde sakatlanan Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
SEZONU KAPATTI
Tedavi süreci başlayan Oosterwolde böylece sezonu kapattı. Hollandalı savunma oyuncusu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.