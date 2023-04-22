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Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi akşamı İstanbulspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro netleşiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Başakşehir maçının 11'ine göre kritik mücadelede en az 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 31’inci haftada İstanbulspor'u konuk edecek. 
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    Teknik direktör Jorge Jesus, kritik mücadele öncesi ilk 11'de şans vereceği isimleri netleştirmeye başladı.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

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    Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır ve sol adalesinde yırtık tespit edilen Miha Zajc’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Michy Batshuayi, karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Joshua King ve Luan Peres’in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    TRT Spor'un haberine göre; İstanbulspor mücadelesinde sarı lacivertlilerin kalesini yine İrfan Can Eğribayat koruyacak. 
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    Teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattını ise Ferdi, Szalai, Samet ve Osayi’den oluşturmayı planlıyor.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    Portekizli teknik adam, orta sahada Crespo, Arao, İsmail Yüksek ve Mert Hakan dörtlüsünden iki isme forma verecek. 
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    Sağ kanatta Arda Güler, solda ise Emre Mor’un formaya yakın olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

    İleri uçta ise Medipol Başakşehir mücadelesinde 2 kez fileleri sarsan Joao Pedro ve 27 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Enner Valencia'nın forma giymesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik

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