Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi. Sahadaki antrenmana iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışması yaptığı ifade edildi. Daha sonra dörderli gruplar halinde iki takım arasında yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.