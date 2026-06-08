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        Fenerbahçe'de kesin sonuçlar açıklandı!

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla genel kurulun kesin sonuçlarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de kesin sonuçlar açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu,olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

        Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

        Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

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