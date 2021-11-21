Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Crespo atarken Kim Min-Jae ise savunmadaki müdahaleleriyle galibiyete damga vurdu.

Her saniyesi nefes kesen karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın önemli fırsatlarında rakiplerine adeta duvar ören Güney Koreli futbolcu, 56'da ise hayati bir müdahale yaptı.

Patrick van Aanholt'un pasında Halil Dervişoğlu boş kaleye vurmadan önce Kim Min-Jae son anda araya girerek topu taca gönderdi.

Kim, 78. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında Cicaldau'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta topu engelleyen isimdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN "SQUID GAME" VURGUSU

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta Kim ile ilgili yaptığı yorumda Squid Game koreografisi vurgusu yaparken "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun baş rol oyuncusu Kim'dir." ifadelerini kullandı.