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Fenerbahçe'de Luan Peres performansıyla göz dolduruyor!

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından tekrar sahalara dönen Luan Peres, performansıyla göz dolduruyor

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  • Fenerbahçe'de Luan Peres performansıyla göz dolduruyor!

    Habertürk'ten Yaşar Çifcibaşı'nın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Eylül ayında Avrupa Ligi grup maçında karşılaştığı Rennes maçında dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan Luan Peres, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
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