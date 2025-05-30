Fenerbahçe'de Mario Branco ile yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe, sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırdı.
Mario Branco, 3 sezon önce Jorge Jesus'un teknik direktör olarak görev aldığı dönemde Fenerbahçe'de çalışmaya başlamasının ardından sportif direktörlük görevine getirilmişti.
Branco'nun özellikle Arap ülkelerinden gelen teklifleri dinleyeceği ve kısa süre içerisinde yeni kulübüyle anlaşacağı belirtildi.