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HaberlerFutbol

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı

Kruse

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dörderli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Milli takımlarda yer alan 11 oyuncudan yoksun gerçekleştirilen idmana, altyapıdan futbolcular dahil edildi.

Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.

İki gün izin yapacak Fenerbahçe, 19 Kasım Salı günü çalışmalarına devam edecek.

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