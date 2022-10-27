Son olarak 29 Ağustos'ta 11’de başladığı ve 1-0 kaybedilen Konyaspor müsabakasında forma giyen Zajc, Rennes maçının 61. dakikasında Arao'nun yerine oyuna dahil olurken, 82. dakikada kaydettiği nefis golle kazanılan 1 puanda başrol oynadı.

"POLONYA'YA LİDERLİK İÇİN GİDECEĞİZ"

Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki zor bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım. İlk yarı performansımız çok iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik.

Gol çok güzeldi. Ama daha önemli olan kaybetmemekti. Bizim takımda her oyuncu önemli ve ilk 11'de de olsa, yedek kulübesinde de olsa her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin.