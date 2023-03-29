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Fenerbahçe'de milli futbolcuların performansı göz doldurdu

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları İsmail Yüksek, Alioski ve Osayi-Samuel performanslarıyla beğeni toplarken Ferdi Kadıoğlu bekleneni veremedi

Fenerbahçe'de milli futbolcuların performansı göz doldurdu
DHA

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı mağlup ederken konuk ettiği Hırvatistan engelini aşamadı. Fenerbahçe'den milli takımlarda bulunan oyuncular yükselen performansları ile dikkat çekerken Ferdi Kadıoğlu, dün oynanan Hırvatistan etkili olamadı.


Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan İsmail Yüksek, girdiği ikili mücadeleler ve baskılı oyunuyla taraftarların beğenisini topladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan bir diğer sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise eleştiri oklarının ucunda yer aldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sol bekte görev verdiği Ferdi Kadıoğlu, yaptığı hatalarla rakibin tehlikeli alanlar doğurmasına müsaade sağladı. Ferdi, Fenerbahçe'deki alışılmış görüntüsünden uzak bir performans sergiledi.

ALIOSKI "BEN DE VARIM" DEDİ


Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen ancak Jesus'un gözüne giremeyen Ezgjan Alioski, Makedonya Milli Takımı'ndaki performansıyla forma yarışında "ben de varım" dedi. Sarı-lacivertli takımdaki sakatlıkların ardından her ne kadar Ferdi Kadıoğlu ilk sırada yer alsa da Alioski, mücadelesiyle göz doldurdu. Malta karşılaşmasında 78 dakika sahada yer alan Alioski, Faroe Adaları maçında ise 90 dakika süre alarak ülkesinin milli takımına katkısını sürdürdü.

OSAYI-SAMUEL DİKKATLERİ ÇEKTİ


Bright Osayi-Samuel ise Nijerya Milli Takımı'nda dikkat çekti. Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un 11'de pek düşünmediği Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı.


Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 30 mücadelede görev alan Osayi-Samuel, söz konusu maçların 18'inde ilk 11'de yer aldı.

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