Fenerbahçe'de Mourinho'dan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, galibiyetin ardından konuştu.

Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son haftalarda yaşanan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine bu maçta İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'yü kaybettiklerini söyledi.

Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceğini dile getiren Mourinho, "Son haftada yaşanan sakatlılar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanıyorum. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, futbolda bazen bu dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer döneminde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti" diye konuştu.