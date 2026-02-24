Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı hazırlıkları başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı hazırlıkları başladı

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 19:25
        F.Bahçe'de Nottingham hazırlıkları başladı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanda core ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

        Sarı-lacivertli takımın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayıp 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Fenerbahçe, Nottingham Forest müsabakasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

