Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürüyor!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma hareketleriyle süren idmanın, çabukluk ve pas organizasyonlarıyla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.