Fenerbahçe'de sakatlık: Jayden Oosterwolde devam edemedi!
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinin 82. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı.
Giriş: 10.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 10.01.2026 - 20:45
Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, derbide sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine 82. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
