Fenerbahçe'de seçim sonuçları resmileşti!

Fenerbahçe Kulübü’nün 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun kesin sonuçları açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruya göre seçimde 24 bin 732 oy kullanıldı. Bu oylardan 24 bin 393’ü geçerli sayılırken, 135 oy boş, 204 oy ise geçersiz kabul edildi.

Seçim sonuçlarına göre:

Sadettin Saran: 12.325 oy

Ali Y. Koç: 12.068 oy

Bu sonuçlarla, Sadettin Saran Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi. Saran’ın listesinde yer alan asil ve yedek üyeler de 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş oldu.

Seçim sonuçları, Fenerbahçe Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan edilirken, herhangi bir itirazın olmaması nedeniyle kesinleşti.

Resmi açıklama, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mehmet Şekip Mosturoğlu tarafından imzalandı.