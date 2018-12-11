Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal için geri sayıma geçilirken Yanal'ın ne zaman takımın başında yer alacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takım, perşembe günü oynanacak Spartak Trnava maçının hazırlıklarına bugün başladı. Takımın başında Erwin Koeman yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada yarın maç önü basın toplantısında da Koeman'ın bulunacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın Spartak Trnava maçının ardından resmi olarak açıklaması bekleniyor; Yanal açıklansa bile Spartak Trnava maçında Koeman takımın başında yer alacak.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk maçına pazartesi günü Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6. hafta maçında 13 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor maçında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Slovakya'ya gidecek ve maçın hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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