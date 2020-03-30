Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Sloukas'a ülkesinden Olympiakos talip oldu. Yunan basınında kırmızı-beyazlı kulübün oyuncuyu istediği yönünde haberler çıkmasının ardından Olympiakos Başantrenörü George Bartzokas açıklama yaptı.

Bartzokas, Kostas Sloukas için şunları söyledi:

"Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa onu gözüm kapalı alırım. Burayı gayet iyi biliyor, yaşı da iyi. Kalitesini söylemeye bile gerek yok. Önce Fenerbahçe'deki mali durumun nasıl olacağına bakmamız gerekiyor. Söylentiler var, farkındayım. Sloukas'ı Olympiakos'a istiyorum.''