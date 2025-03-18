Fenerbahçe'de Tadic hayal kırıklığı yarattı!
UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden ve ardından ligde Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de Dusan Tadic eleştiri oklarının hedefinde oldu. Geçen sezonki performansıyla çok beğenilen Sırp yıldız bu yıl 26 gole direkt katkı vermesine karşın özellikle kritik maçlardaki etkisiz futboluyla eleştiri aldı. Ayrıca Hollanda basınına göre de Tadic'in sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.
Geçtiğimiz hafta içinde Rangers'a penaltılarda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, ardından Trendyol Süper Lig'de evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe'de son iki maçın ardından hedef tahtasına konulan isimlerin başında ise Dusan Tadic geldi. Geçen sezonki performansıyla çok beğenilen Sırp yıldız bu yıl 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asist üretmesine rağmen, eleştirilerin odak noktası haline geldi.
İlk Rangers karşılaşmasında hayal kırıklığı yaratan, rövanşta penaltı kaçıran Sırp yıldız, Galatasaray derbisinde ve Samsunspor karşısında da etkisiz kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon ligde 7 maçta puan kaybederken (5B, 2M) Tadic bunlarda sadece ilk yarıda 2-2 biten Samsunspor (1 gol, 1 asist) maçında katkı verebildi.
Ligdeki son 5 maçında yalnızca Antalyaspor’a gol atabilen Tadic'in Fenerbahçe’deki geleceği sorgulanmaya başlandı.
AJAX'A DÖNECEK İDDİASI
Tadic ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Fenerbahçe'nin oyuncuyla bugüne kadar sözleşme yenilememesi de Sırp futbolcunun bir yol ayrımına geldiği düşüncelerini güçlendiriyor. Hollanda basınında 36 yaşındaki futbolcunun eski takımı Ajax’a döneceği ile ilgili iddialar geniş yer bulmaya başladı.