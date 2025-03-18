Fenerbahçe'de Tadic hayal kırıklığı yarattı!

AJAX'A DÖNECEK İDDİASI

Tadic ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Fenerbahçe'nin oyuncuyla bugüne kadar sözleşme yenilememesi de Sırp futbolcunun bir yol ayrımına geldiği düşüncelerini güçlendiriyor. Hollanda basınında 36 yaşındaki futbolcunun eski takımı Ajax’a döneceği ile ilgili iddialar geniş yer bulmaya başladı.