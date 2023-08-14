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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic, penaltıdan faydalanamadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Tadic, penaltıdan faydalanamadı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederken Dusan Tadic, takımı adına bir penaltıdan faydalanamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 00:49
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        Penaltıdan faydalanamadı
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        Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic mücadelede bir penaltıdan yararlanamadı.

        Fenerbahçe'de Sırp oyuncu Dusan Tadic, ikinci yarıda VAR incelemesi sonucunda kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

        Karşılaşmanın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak Gradel'den sekip kornere çıktı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Gradel'in topa koluyla müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi.

        55. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

        Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık ve 2 gol bulduk. Taraftarlarımız da güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık. Ben de penaltı kaçırdım. Ardından Miha ve Edin goller kaçırdı. 3. golü atmak gerekiyor, atamayınca işler zorlaşabiliyor." dedi.

        Dusan Tadic ayrıca, "En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler Fenerbahçe'yiz. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor şampiyonluk için. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz." ifadelerini kullandı.

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