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Tüm bu belirsizlik ortamında bir yandan da teknik direktör Cocu ile sorunsuz bir şekilde yolları ayırmaya uğraşan Sarı-Lacivertliler'de ilk yarı bitmeden bu konuda nasıl bir yol haritasının izleneceği netleşecek. Bu süreçte alınacak sonuçlar da doğal olarak bu süreci etkileyecek.