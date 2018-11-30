Fenerbahçe'de kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyor. Milli ara öncesinde yükselme ivmesine giren fakat Trabzonspor deplasmanında yeniden çok silik bir görüntü sergileyen Sarı-Lacivertliler'de Dinamo Zagreb'e karşı Kadıköy'de alınan 1 puanla Avrupa Ligi'nde üst tura çıkılması bir nebze olsun teselli yarattı.
Yine de oyun anlamında çok fazla iyi bir görüntü sergilemeyen Kanarya'da taraftar geleceğe umutla bakma konusunda bir türlü istediği kıvılcımları yakalayamıyor.
Cocu ile yolların ayrılmasının ardından ise şimdilik yola Erwin Koeman ile devam eden Fenerbahçe'de, teknik direktörlük konusunun nasıl bir sonuca bağlanacağı henüz netlik kazanmış durumda değil.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in önünde 2 farklı ihtimal bulunuyor.
Bu ihtimallerden birincisi Erwin Koeman ile devre arasına kadar yola devam edip yeni bir teknik direktör ile yola devam etmek. Ligde gerçekçi bir hedefi kalmayan Sarı-Lacivertliler'de yeni teknik direktörün sezonun 2. yarısından itibaren önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başlamasına fırsat vermek ve yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girmek.
Bir diğer ihtimal ise Koeman ile sezonu tamamlamak ve yeni sezona yeni bir teknik adamla girmek. Bu iki ihtimalin ortak noktası Hollandalı çalıştırıcıyla kesinlikle uzun vadeli bir gelecek düşünülmediği. Fenerbahçe, Koeman ile her türlü yollarını ayıracak.
Fakat hem Cocu ile yolların tam olarak ayrılamamasının yarattığı sorun hem de Abdullah Avcı ismi Koeman'ın ömrünü sezon sonuna kadar uzatabilir.
Ali Koç, Avcı'yı çok beğeniyor ve sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'in kendisine teklif yapmayı düşünüyor. Fakat ligde şampiyonluğa koşan Abdullah Avcı'nın şampiyon olması durumunda bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz kestirilemiyor.
Bu ihtimal de ortaya devre arası yeni teknik direktör direktör konusunu gündeme getiriyor. Hem yeni teknik adamın ligin ikinci yarısında uyum sürecini atlatması hem de oyuncuları daha yakından tanım fırsatı önemli bir detay olarak göze çarpıyor.
Fenerbahçe taraftarının ciddi bir kesiminin yüksek sesle istediği isim olan Ersun Yanal doğal adaylar arasında fakat başkan Ali Koç'un bu isme çok sıcak olmadığı biliniyor. Yine de taraftarın ısrarlı ve yoğun isteği Yanal seçeneğinin masada kalmasını sağlıyor. Yerli teknik adam konusunda devre arası itibariyle başka ciddi ismin olmaması da Ersun Yanal'ın avantajlarından biri.
Yabancı teknik adam konusunda ise Damien Comolli'nin çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de öncelik yerli teknik adam olsa da yukarıdaki belirsizlikler yabancı seçeneğinin de varlığını sürdürmesini sağlıyor.
Tüm bu belirsizlik ortamında bir yandan da teknik direktör Cocu ile sorunsuz bir şekilde yolları ayırmaya uğraşan Sarı-Lacivertliler'de ilk yarı bitmeden bu konuda nasıl bir yol haritasının izleneceği netleşecek. Bu süreçte alınacak sonuçlar da doğal olarak bu süreci etkileyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.