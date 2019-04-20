Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Tolga, antrenmanın ikinci bölümünde ise çalışmalarını kendine ayrılan özel program dahilinde sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 15.00'te Alanya'ya gidecek.