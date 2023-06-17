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Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Toplantı salonunda yer alan üyeler arasında sık sık gerginlik çıkarken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, istifaya davet edildi. Dündar yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA DEVAM!

Daha sonra genel kurulda yapılan oylama sonucu Uğur Dündar'ın oy çokluğuyla göreve devam etmesi yönünde karar çıktı. Bunun üzerine de Uğur Dündar istifasını geri alarak göreve devam edeceğini açıkladı.