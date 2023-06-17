Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'de Uğur Dündar'ın istifası kabul edilmedi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Ancak kurulda yapılan oylama sonrası oy çokluğu ile göreve devam etmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'de Uğur Dündar'ın istifası kabul edilmedi
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Toplantı salonunda yer alan üyeler arasında sık sık gerginlik çıkarken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, istifaya davet edildi. Dündar yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA DEVAM!

Daha sonra genel kurulda yapılan oylama sonucu Uğur Dündar'ın oy çokluğuyla göreve devam etmesi yönünde karar çıktı. Bunun üzerine de Uğur Dündar istifasını geri alarak göreve devam edeceğini açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
FUTBOL Ali Koç: Çıkarın bir aday!
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi
FUTBOL F.Bahçe genel kurulunda büyük kavga!
Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!
FUTBOL İtalya'dan dev teklif!
Galatasaray'da sol beke 3 aday! - Son dakika GS transfer haberleri
FUTBOL G.Saray'da sol bek harekatı!
Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!
FUTBOL G.Saray'a yeni rakip!
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
FUTBOL A Milli Takım maç fazlasıyla lider!
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!
FUTBOL "5 yıldız tescillendi"
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın geleceği belli oluyor
FUTBOL Zajc'ta kritik saatler! Kararı...
Suudi Arabistan'dan gelen 600 milyon Euro'luk teklife Luka Modric'ten şaşırtan cevap!
FUTBOL S.Arabistan'dan 600 milyon Euro'luk teklif!
EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları! Ermenistan'dan Galler'e büyük sürpriz
FUTBOL Ermenistan'dan büyük sürpriz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.