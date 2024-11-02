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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplandı

        Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:10
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        F.Bahçe YDK toplantısı başladı
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        Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılacak.

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