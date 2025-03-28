Fenerbahçe'den derbi öncesi gözdağı!

OĞUZ AYDIN'IN 6. GOLÜ

Bu sezon başarılı performansıyla milli takıma yükselen Oğuz Aydın, yeşil-beyazlılara karşı da skor katkısı üretti. Jose Mourinho'nun bu sezon 14'ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta görev verdiği Oğuz, 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı Uluslar Ligi play-off eşleşmesinde iki maçta 3 asistle Ay-yıldızlılarda ön plana çıktı. Oğuz, bugün de 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin pasında golünü atmayı başardı.