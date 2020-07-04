Fenerbahçe'den Falette açıklaması!

Sarı-lacivertli ekibin Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin kiralık sözleşmesinin son bulduğu için Eintracht Frankfurt Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.