Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de elde ettiği 2'nci şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-lacivertli basketbolcuları taşıyan üstü açık otobüs Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket ederek Bağdat Caddesi'ne ve ardından Göztepe Parkı'na ulaştı. Fenerbahçeli taraftarlar yol boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verip büyük coşku yaşadı.
Avrupa'da tarih yazarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague şampiyonluk kutlamaları kapsamında bugün binlerce taraftarıyla buluştu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra saat 17.00’de üstü açık otobüsle hareket eden sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Göztepe Parkı'na ulaştı.
Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.
Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde turunu tamamladı.
İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamasından kareler...