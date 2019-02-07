13 | 43

Tolgay Arslan, bu pozisyonu anlatıp "Maçtan önce Mehmet bana kırmızı karta çok büyük bir para cezası var demişti. Ben de o fırsatı kullandım. Ve sizin kasayı doldurdum orada. Orada ilk günden. Sahada her şey olabilir tabii. Ama şimdi beraber savaşacağız" dedi.