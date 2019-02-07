Fenerbahçe, yeni transferlerinin imza törenini daha önce görülmemiş bir şekilde yaptı.
Sarı-lacivertli futbolcular, takım arkadaşlarının önünde imza atarken birbirinden çarpıcı açıklamalar geldi.
Yeni transferler, kamera karşısına geçerken; karşılarına oturanlar ise gazeteciler yerine futbolcular oldu.
Sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da katıldığı törende Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc imza attı.
Fenerbahçe'nin YouTube kanalından yayınlanan törende Eljif Elmas ve Ferdi Kadıoğlu, basın toplantısı boyunca foto muhabirlik yaparak futbol dışındaki hünerlerini sergiledi.
İmza töreninde oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Kaleci Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar'a 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde gir görüşmeniz gerçekleşmiş takım arkadaşınız Volkan Demirel'le bu görüşmenin içeriğini anlatır mısınız? Teşekkürler' sorusu gülüşmelere neden oldu.
Sadık, saçlarıyla ilgili soruya, "Saçı uzattım, performansım da arttı. Saçı kestirirsem 3.Lig'e geri dönerim diye düşünüyorum" diye cevap verdi.
Neustadter, Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz'e "Galatasaray'da en hızlı oyuncu kim? Çünkü Jailson'u hiç kimse yakalayamadı" diye soru yöneltti.
İmzayı attıktan sonra Serdar Aziz, takım arkadaşlarına Sarı-Lacivert tezahüratı yaptırdı.
Beşiktaş'tan transfer olan Tolgay Arslan'a Hasan Ali Kaldırım'dan ise 2 soru geldi: 'Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyoruz. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi" dedi.
Tolgay ise kendisinin Başakşehir - Beşiktaş maçı oynanırken soyunma odasında dürüm yediği ve bu yüzden kriz çıktığı haberlerine gönderme yaparak; "Benim için farketmez. Almanya'daki döneri de Türkiye'deki döneri de dürüm eder her türlü yerim" dedi.
Hasan Ali, diğer sorusunu ise şu sözlerle sordu: "Bir de hatırlarsan geçen seneki kupa maçında bir pozisyonda ikimizin arasında bir tartışma oldu. Biz tartışırken Alper geldi kırmızı kart gördü. O poziyonla ilgili kalanları merak ediyorum"
Tolgay Arslan, bu pozisyonu anlatıp "Maçtan önce Mehmet bana kırmızı karta çok büyük bir para cezası var demişti. Ben de o fırsatı kullandım. Ve sizin kasayı doldurdum orada. Orada ilk günden. Sahada her şey olabilir tabii. Ama şimdi beraber savaşacağız" dedi.
Nabil Dirar, Moses'a 'Türk kahvesi içtin mi? Ben çok seviyorum' derken Nijeryalı oyuncu içtiğini ve sevdiğini belirtti.
Moses'ın imza törenindeki utangaç tavırları dikkat çekti. Arkadaşları Zajc'a soru sorması için Moses'a mikrofon uzattı.
Miha Zajc, isminin nasıl okunduğu sorusuna 'Miha Zayts' diye cevap verdi.
Zajc, daha önce Türkiye'ye karşı mücadele ettiğini söylerken Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nun hatırladığını ifade etti.
Takım arkadaşları o maçta Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın da bulunduğunu hatırlattı, Zajc'ın Mehmet ve İsmail'i hatırlamamasıyla ilgili espriler yapıldı.
Fenerbahçe'de lig kadrosuna alınmayan Yassine Benzia'nın takım arkadaşlarından ayrı bir şekilde oturması dikkat çekti.
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