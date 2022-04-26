Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması

İsmail Kartal'la çıkışa geçen ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanmasına dair çalışmalar da sürdürülüyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'la Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirirken görüşmenin basına sızmasının ardından kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.



Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.



Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.



Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."