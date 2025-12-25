Habertürk
        Fenerbahçe'den KAP'a Dereağzı açıklaması: 21 yıllık anlaşma! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den KAP'a Dereağzı açıklaması: 21 yıllık anlaşma!

        Fenerbahçe Futbol A.Ş., Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri için Fenerbahçe Spor Kulübü ile 21 yıl süreli uzun vadeli kira sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında, tesislerin 30 Kasım 2025–30 Kasım 2046 dönemine ait kullanım hakkı bedeli net bugünkü değer üzerinden hesaplanarak toplam 6,46 milyar TL olarak belirlendi ve tutarın peşin ödenmesine karar verildi.

        Giriş: 25.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:37
        Fenerbahçe'den KAP'a Dereağzı açıklaması!
        Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla Fenerbahçe Spor Kulübü ile uzun vadeli bir tesis kiralama sözleşmesine imza atıldığını bildirdi. Anlaşma, kulübün futbol faaliyetlerinde kullandığı ana tesisleri kapsıyor ve 21 yıllık bir dönemi içeriyor.

        Yeni sözleşme kapsamında, daha önce yürürlükte olan tesis kullanım anlaşması sona erdirildi. Taraflar, uzun süreli kullanım esasına dayanan yeni bir model üzerinde uzlaştı.

        Bu çerçevede, sözleşmeye konu tesislerin 21 yıllık kullanım hakkı karşılığında toplam 6 milyar 465 milyon 673 bin 206 TL’nin, net bugünkü değer üzerinden hesaplanarak Fenerbahçe Spor Kulübü’ne peşin olarak ödenmesine karar verildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

        "Şirketimiz tarafından 19.12.2025 tarihinde yapılan açıklamanın güncellenen hali aşağıdaki gibidir:

        Şirketimizin Profesyonel Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı ve altyapı takımları dahil olmak üzere, faaliyetleri için kullanmakta olduğu, hakim ortağımız Fenerbahçe Spor Kulübü ("Kulüp")'ne ait Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin kullanımını teminen, ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından kiralamaya konu tesisler için tespit edilen kira bedelleri dikkate alınarak, net bugünkü değer analizi neticesinde Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.12.2025 tarihli "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu" çerçevesinde,

        Kulüp ile Şirketimiz arasında 21 yıl süreli ( 30.11.2025 - 30.11.2046) "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi" akdedilmesine, Kulüp ile Şirketimiz arasında 27.06.2011 tarihinde imzalanan Tesis Kullanım Sözleşmesinin feshedilmesine, Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzalanan iş bu sözleşme, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan yine 19.12.2025 tarihli Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu'nda 21 yıl için belirlenen tutarın, iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanmasına ve 30.11.2025 tarihi itibarıyla net bugünkü değeri belirlenip, bu tutarın peşin olarak ödenmesine,

        Bu çerçevede, Kulüp ile 19.12.2025 tarihinde imzalanmış olan Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden kullanım hakkı bedeli olarak 21 yıl için 6.465.673.206 TL'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne peşin olarak ödenmesine, karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

