Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Koeman’ın üç maçlık performansından memnun kalsa da daha soğukkanlı şekilde karar vermek için devre arasını bekliyor. Sonuçlar benzer şekilde devam eder ve takımda toparlanma emareleri sürerse Hollandalı hoca ile yeni sezon için masaya oturulacak.
Kulübün mali açıdan yaşadığı sıkıntı sebebiyle yönetim her harcamanın hesabını yapıyor. Phillip Cocu ile yolların ayrılmasıyla Hollandalı çalıştırıcıya bu sezonki tüm alacakları ödenecek. Dolayısıyla mevcut bütçede pahalı bir teknik adama yer yok. Bu nedenle yönetim, Koeman ile yapacağı sözleşmeye özel maddeler koyacak.
TAZMİNAT YOK
Yönetim, yeni yapılacak sözleşmeyi tazminat maddesinden muaf şekilde hazırlamak istiyor. İşler kötü gider ve Koeman ile yollar ayrılmak zorunda kalınırsa son maaşı dışında bir ödeme yapılmayacak.
İkinci ve belki de daha önemli detay başarıya göre ödeme üzerindeki çalışmalar. Koeman’ın aldığı ücrette bir iyileştirme yapılacak. Ancak bu çok yüksek seviyede olmayacak. Maaşının büyük bölümü ise başarıya endeksli olacak. Seri galibiyetler, Avrupa, lig ve kupadaki performanslar Koeman’ın kazancını etkileyecek.
Bu anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde masaya yatırılacak. Koeman’ın ise bu tip detaylara takılmadan anlaşmayı kabul edeceği ifade ediliyor.
Artık yardımcı antrenörlük yapmak istemeyen ve kariyerine başladığı gibi teknik direktör olarak devam etmek isteyen Hollandalı hoca için mali konular ikinci planda. Fenerbahçe gibi bir takımda teknik adamlık yapmanın büyük bir fırsat olduğunu düşünen Koeman, bu sayede kendini tekrar ispat etme şansı yakalayacak.
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