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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: Thomas Partey için düğmeye basıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den dev hamle: Thomas Partey için düğmeye basıldı

        Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal'de gözden düşen Thomas Partey için düğmeye bastı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 11:03
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        Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in transferinin orta sahaya yeni takviye için çalışmalarına devam ediyor.

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        PARTEY'İN DURUMU SORULDU

        Fenerbahçe'de orta saha için gündeme gelen son isim Thomas Partey oldu.

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        Sports Digitale'in haberine göre, sarı-laciverli takım Arsenal'e 30 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.

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        İKİ MAÇTA DA 11'DE BAŞLADI

        Partey'in özellikle Declan Rice transferinin ardından takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.

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        Ancak tecrübeli futbolcu, Arsenal Community Shield'de Manchester City ve ligde Nottingham Forest ile oynadığı maçlara ilk 11'de başladı.

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        PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

        Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Partey'in Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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        2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Ganalı oyuncu 101 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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