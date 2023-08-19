Ancak tecrübeli futbolcu, Arsenal Community Shield'de Manchester City ve ligde Nottingham Forest ile oynadığı maçlara ilk 11'de başladı.

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PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Partey'in Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.