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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de forvet hattı için arayışlar sürerken gündeme tanıdık bir isim geldi! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde...

     
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Sarı-lacivertlilerde gündeme birçok oyuncu gelirken golcü operasyonu henüz sonlandırılamadı.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    SAMATTA MÜJDESİ

    Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Mbwana Samatta'da sıcak bir gelişme yaşandı.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    29 yaşındaki futbolcu, eski takımı Genk ile anlaşmaya vardı.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Kulüplerin el sıkışması halinde Samatta, Belçika ekibine kiralık olarak gidecek.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Kariyerindeki en büyük çıkışı Genk'te yakalayan Tanzanyalı forvet, 2016-2020 arasında bu takımda oynamıştı.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    BATSHUAYI BOMBASI

    Kanarya'da gündeme son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi geldi.

     
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Bonservisi Chelsea'de bulunan oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    İngiliz ekibiyle 1 sezon kontratı kalan Belçikalı forvet için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    SZALAI İÇİN TEKLİF YÜKSELDİ

    Kanarya'nın Macar savunmacısı Attila Szalai, Premier Lig yolunda...
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Stoper arayışında olan West Ham United'ın Fenerbahçe ile pazarlık halinde olduğu kaydedildi.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    İngiliz ekibinin 24 yaşındaki futbolcu için 17.5 milyon euro'ya kadar bütçe ayırabileceği belirtildi.
  • FORVETE TANIDIK GOLCÜ! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - FB transfer haberleri

    Transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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