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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan 2 dünya yıldızı iddiası

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'e imza attıran sarı-lacivertliler durmuyor. Bir transferin daha bugün tamamlanması beklenirken, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Romano, 2 dünya yıldızı ismin Fenerbahçe'ye transferi sorusuna "Yarın göreceğiz" cevabını verdi. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve şu ana kadar 3 resmi transferi bitiren sarı-lacivertliler için Avrupa'dan bomba bir iddia geldi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Transferde ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper bölgesi için 3.7 milyon euro bonservis ödedi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Samet Akaydın'ın transferinin ardından Jorge Jesus'un özellikle takviye istediği sol bek bölgesine yoğunlaşıldı. Fenerbahçeli idareciler, bu mevkiye ise Parma'dan Jayden Oosterwolde ile anlaşarak genç yıldızı kadroya kattı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. 21 yaşındaki sol bek için Parma'ya Parma'ya 6 milyon euro ödenecek.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Sarı-lacivertliler, Oosterwolde transferinden sonra bir başka geleceğe yatırım transferini de Barcelona forması giyen Emre Demir ile yaptı.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Genç orta saha oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu. Sarı-lacivertliler bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Barcelona, oyuncunun sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'e imza attıran Fenerbahçe, sağ bek transferini de tamamlamak üzere. Kayserispor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Onur Bulut'un Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Ancak anlaşmaya göre; Onur Bulut, sezon sonuna kadar Kayserispor'da oynayacak. Kayserispor, Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye vermesi gereken 1,5 milyon Euro'yu ödemeyecek.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    AVRUPA'DAN BOMBA 2 İDDİA GELDİ

    Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Romano canlı yayında, "Coutinho ve Aubameyang Fenerbahçe?" sorusuna "Yarın göreceğiz" cevabını verdi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Muhabirin "Türkiye ve Portekiz'e transferleri mümkün mü? sorusunu ise İtalyan gazeteci, "Evet" şeklinde yanıtladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Philippe Coutinho, yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Kariyerinde Inter, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı futbolcu, "Forvet - Sol Kanat - On Numara" mevkilerinde görev yapıyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Güncel piyasa değeri 18 milyon € olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta 797 dakika görev yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Golcü futbolcu Aubameyang ise sezon başında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Milan, Dortmund, Arsenal ve Barcelona formalarını giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 18 maçta görev yaptı. 849 dakika sahada kalan Gabon'lu forvet, bu maçlar 3 gol 1 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Fabrizio Romano'nun Coutinho ve Aubameyang iddiası sonrası, Fenerbahçe cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    BORİNİ HAMLESİ

    Öte yandan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile temas kurmaya başladı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Sol kanatta görev yapan Fabio Borini'nin serbest kalma bedeli 2.5 milyon euro.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri

    Fenerbahçe, İtalyan oyuncuyla imzaları atmak için görüşmeleri sürdürüyor.

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