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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 'sponsorluk' açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 'sponsorluk' açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla 5 yıllık gelirin peşin alındığı ve harcandığına dair çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 21:55 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:55
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        Fenerbahçe'den 'sponsorluk' açıklaması!
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        Fenerbahçe, 5 yıllık sponsorluk parasının harcandığına dair çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Son dönemde bazı medya platformlarında, kulübümüzün mali yapısı ve sponsorluk gelirlerine dair gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, kasıtlı ve yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır.

        Bugün ortaya atılan “Adidas’tan alınan 5 yıllık sponsorluk bedelinin peşin alındığı ve harcandığı” yönündeki iddia ise açıkça ifade ediyoruz ki, büyük bir yalandır.

        Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu tür söylemlerle kulübümüzü hedef alan ve kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren şahıs ve platformlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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