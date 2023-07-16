Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması: "İstanbul'a geliyor"

        Fenerbahçe, Ajax'la yollarını ayıran Dusan Tadic'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini duyurdu! Beşiktaş'ın da ilgilendiği 34 yaşındaki Sırp yıldıza Suudi Arabistan kulüplerinden de teklifler olduğu belirtiliyordu

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Ajax'la yollarını ayıran Dusan Tadic'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi. Özel uçakla yola çıkan 34 yaşındaki Sırp yıldız, gece saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Tadic'i Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor…"

        AJAX'A VEDA ETMİŞTİ

        Ajax'tan geçen gün yapılan açıklamaya göre Sırp yıldız oyuncunun 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Dusan Tadic sözleşmesinin fesih edilmesini istedi.

        REKLAM

        Ajax'ta kulübün efsaneleri arasında kendine yer bulan 34 yaşındaki Dusan Tadic'in bu isteğini kabul etti ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini açıkladı.

        Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic "Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax futbolcusu olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde teknik direktör olarak geleceğim." ifadelerini kullanmıştı.

        BEŞİKTAŞ VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER ALMIŞTI

        34 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Beşiktaş ve Suudi Arabistan'dan bir takımın ilgilendiği belirtiliyordu.

        Geçtiğimiz sezon Tadic, Ajax formasıyla 34 lig maçına çıkarken takımına 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Galatasaray'dan sert tepki!
        Galatasaray'dan sert tepki!
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        Yangının sebebi belli oldu
        Yangının sebebi belli oldu
        Galatasaray'dan gollü prova
        Galatasaray'dan gollü prova
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet