Fenerbahçe, Ajax'la yollarını ayıran Dusan Tadic'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi. Özel uçakla yola çıkan 34 yaşındaki Sırp yıldız, gece saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Tadic'i Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor…"

Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic "Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax futbolcusu olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde teknik direktör olarak geleceğim." ifadelerini kullanmıştı.